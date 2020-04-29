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В Нацполиции создадут новый межрегиональный департамент

В Нацполиции создадут новый межрегиональный департамент - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
29.04.2020, 21:07

В Национальной полиции создадут новый межрегиональный департамент

Кабинет министров принял решение о создании юридического лица публичного права - Департамента борьбы с наркопреступностью как межрегионального территориального органа Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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"Также принято решение о создании территориального органа Национальной полиции. Проект постановления предусматривает образовать как юридическое лицо публичного права Департамент борьбы с наркопреступностью как межрегиональный территориальный орган Нацполиции", - написал он, перечисляя принятые сегодня, 29 апреля, решения правительства.

  • В декабря 2016 года правительство ликвидировало Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Нацполиции. Его функции были возложены на структурные подразделения в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.

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Наталия Медведева
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