В Нацполиции создадут новый межрегиональный департамент

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

Кабинет министров принял решение о создании юридического лица публичного права - Департамента борьбы с наркопреступностью как межрегионального территориального органа Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

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"Также принято решение о создании территориального органа Национальной полиции. Проект постановления предусматривает образовать как юридическое лицо публичного права Департамент борьбы с наркопреступностью как межрегиональный территориальный орган Нацполиции", - написал он, перечисляя принятые сегодня, 29 апреля, решения правительства.

В декабря 2016 года правительство ликвидировало Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Нацполиции. Его функции были возложены на структурные подразделения в аппарате центрального органа управления Нацполиции и ее территориальных органах.

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