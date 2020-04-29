В Нацполиции создадут новый межрегиональный департамент

Кабинет министров принял решение о создании юридического лица публичного права - Департамента борьбы с наркопреступностью как межрегионального территориального органа Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
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"Также принято решение о создании территориального органа Национальной полиции. Проект постановления предусматривает образовать как юридическое лицо публичного права Департамент борьбы с наркопреступностью как межрегиональный территориальный орган Нацполиции", - написал он, перечисляя принятые сегодня, 29 апреля, решения правительства.
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