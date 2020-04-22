Профессор химии организовал группу по производству наркотиков - СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

В Киевской области Служба безопасности Украины раскрыла группу лиц, которые могли специализироваться на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров. По версии следствия, группу возглавлял профессор химии, бывший преподаватель одного из киевских вузов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Участники группы якобы производили наркотические вещества - амфетамин и катинон, а также прекурсор фенилнитропропен (вещество, используемое для изготовления амфетамина).

Одна из подпольных лабораторий находилась по месту проживания руководителя группы в столице, а вторая - в гаражном помещении арендованного частного дома, говорится в сообщении пресс-центра.

Вещества для изготовления наркотиков фигуранты якобы получали из стран Азии и Западной Европы, в том числе пользуясь услугами международных почтовых операторов и хранили на арендованном складе в Киеве.

По предварительным выводам следствия, всего планировалось изготовить почти 30 кг психотропных веществ на общую сумму около 7,5 млн грн по ценам "черного рынка". Готовую продукцию участники группы якобы сбывали через собственный сайт и другие интернет-платформы.

Во время обыска правоохранители изъяли около 5 кг катинона, килограмм с лишним амфетамина и больше 9 кг фенилнитропропена, который используется для изготовления наркотических средств. Были обнаружены и другие прекурсоры, а также каннабис, ртуть, химические реагенты и оборудование для производства наркотиков.

Сейчас фигурантам готовят подозрение по статьям 307, 311 и 313 УК, связанным с производством и сбытом наркотических средств и прекурсоров, а также с присвоением оборудования для такого производства.

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12 февраля 2020 года СБУ раскрыла двух полицейских во Львове, которые наладили сбыт наркотиков.

2 марта в Киеве полиция изъяла наркотики на сумму 110 млн грн: видео.

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