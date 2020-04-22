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Профессор химии организовал группу по производству наркотиков - СБУ

Профессор химии организовал группу по производству наркотиков - СБУ - Фото
Фото: пресс-служба СБУ
22.04.2020, 16:16

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность группы под руководством преподавателя химии, якобы производившей наркотики

В Киевской области Служба безопасности Украины раскрыла группу лиц, которые могли специализироваться на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропных веществ и прекурсоров. По версии следствия, группу возглавлял профессор химии, бывший преподаватель одного из киевских вузов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

пресс-центр СБУ

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Участники группы якобы производили наркотические вещества - амфетамин и катинон, а также прекурсор фенилнитропропен (вещество, используемое для изготовления амфетамина).

Одна из подпольных лабораторий находилась по месту проживания руководителя группы в столице, а вторая - в гаражном помещении арендованного частного дома, говорится в сообщении пресс-центра.

Вещества для изготовления наркотиков фигуранты якобы получали из стран Азии и Западной Европы, в том числе пользуясь услугами международных почтовых операторов и хранили на арендованном складе в Киеве.

пресс-центр СБУ

По предварительным выводам следствия, всего планировалось изготовить почти 30 кг психотропных веществ на общую сумму около 7,5 млн грн по ценам "черного рынка". Готовую продукцию участники группы якобы сбывали через собственный сайт и другие интернет-платформы.

Во время обыска правоохранители изъяли около 5 кг катинона, килограмм с лишним амфетамина и больше 9 кг фенилнитропропена, который используется для изготовления наркотических средств. Были обнаружены и другие прекурсоры, а также  каннабис, ртуть, химические реагенты и оборудование для производства наркотиков.

пресс-центр СБУ

Сейчас фигурантам готовят подозрение по статьям 307, 311 и 313 УК, связанным с производством и сбытом наркотических средств и прекурсоров, а также с присвоением оборудования для такого производства.

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