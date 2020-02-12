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Полицейские во Львовской области наладили сбыт наркотиков - СБУ

Полицейские во Львовской области наладили сбыт наркотиков - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua
12.02.2020, 16:03

Замначальника одного из райотделов полиции и его подчиненного задержали при передаче посреднику амфетамина и каннабиса, сообщают в СБУ

Во Львовской области задержали двух полицейских, которые подозреваются в организации незаконного распространения наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, замначальника одного из райотделов полиции совместно со своим подчиненным посредством угроз и шантажа заставили наркозависимого с судимостью продавать наркотики, которые они ему давали.

Также, по данным СБУ, посредник передавал полицейским информацию о своих покупателях, после чего правоохранители задерживали их для "искусственного наращивания "результатов" работы отдела".

Полицейских задержали при передаче посреднику амфетамина и каннабиса, сообщили в СБУ.

Задержанным планируется объявить о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств) УК. Санкция статьи - лишение свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Вчера в МВД заявили, что в ближайшее время внесут в Верховную Раду изменения в законодательство, которые будут касаться "формирования наркополитики". Там планируют ввести ответственность за "рекламу наркотиков", обязательное задержание и арест подозреваемых в распространении наркотиков, направлять наркозависимых на принудительное лечение.

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