"Пропаганда" и принудительное лечение. МВД меняет наркополитику

Александр Гогилашвили (фото - МВД)

В МВД заявили, что в ближайшее время внесут в Верховную Раду изменения в законодательство, которые будут касаться "формирования наркополитики". Об этом сегодня во время заседания рабочей группы МВД и Консультативного миссии ЕС заявил замглавы МВД Александр Гогилашвили.

"Планируется ввести ответственность за рекламу наркотиков, введение обязательного задержания и содержания под стражей распространителей наркотиков, признать, что люди, которые употребляют наркотики, а не распространяют их - это не преступники, а больные. А также направлять наркозависимых на обязательное лечение", - сказал Гогилашвили.

Также он сообщил, что МВД "проводит работу по внедрению" электронного рецепта, без которого, согласно уже внесенному в парламент законопроекту, невозможно будет получить наркотические средства.

17 января ряд депутатов от Слуги народа зарегистрировали в Раде законопроект №2784 с нововведениями, очень похожими на те, которые назвал заместитель министра.

Законопроект увеличивает сроки наказания и размеры штрафов за правонарушения, связанные с оборотом наркотиков, вводит ответственность за их "пропаганду" и уклонение от обследования на употребление наркотиков, а также предлагает усовершенствовать практику принудительного лечения наркозависимых.

Сейчас в Украине нет уголовной ответственности за "пропаганду" наркотиков. Законопроект предлагает наказывать за это штрафом от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

При этом "пропагандой" в документе называется "распространение изображений, цифровых знаков и (или) названий, штрих и скан-кодов, веб-адресов, аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах… пропаганда сведений о средствах и методах их разработки, изготовления, культивирования или использования, места их приобретения, описание каких-либо преимуществ в использовании отдельных наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, наркотических растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры".

Такую "пропаганду" предлагают запретить как в общественных местах, так и в интернете.

При этом, если указанное преступление будет совершено повторно или лицом, которое ранее уже привлекалось по "антинаркотическим" статьям, то наказание – от пяти до семи лет заключения.

Принудительное лечение от наркозависимости уже предусмотрено законодательством. Данный документ предлагает возложить контроль над принудительным лечением на полицию.

Многие эксперты и бывшие чиновники раскритиковали данный законопроект. Экс-глава Минздрава Уляна Супрун написала, что положения закона "наследуют ложные мировые практики, а их принятие фактически будет означать нарушение прав человека".

25 сентября Кабмин назначил Гогилашвили заместителем главы МВД Арсена Авакова.

Перед назначением на должность Гогилашвили был руководителем отдела по связям с общественностью Международной антинаркотической ассоциации – частной сети реабилитационных центров, которых поддерживает Квартал 95 и президент Владимир Зеленский.