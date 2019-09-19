Замом Авакова может стать сотрудник антинаркотической ассоциации

Фото: страница на Одноклассниках Александра Гогилашвили

На должность заместителя главы МВД Арсена Авакова претендует руководитель отдела по связям с общественностью Международной антинаркотической ассоциации Александр Гогилашвили. Об этом говорится в его декларации.

Международная антинаркотическая ассоциация (МАА), согласно ее официальному сайту, предоставляет платные услуги по "лечению" наркотической и алкогольной зависимости.

Известно, что ее уже долгое время поддерживает студия Квартал 95, а теперь и президент Владимир Зеленский.

По информации издания theБабель, Аваков остался в должности на определенных условиях, одним из которых является согласование своих заместителей с президентом и его командой.

Вместе с тем на странице Гогилашвили в российской соцсети Одноклассники можно увидеть его фотографии с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым. Не вызывающие доверия российские СМИ пишут, что Гогилашвили был помощником Валуева. Корреспондент LIGA.net пытался позвонить в МАА, чтобы проверить эту информацию, однако там на телефонные звонки не отвечают.