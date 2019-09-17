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Коломойский: Авакову выдали проездной в Слуге народа, в СВ-вагон

Коломойский: Авакову выдали проездной в Слуге народа, в СВ-вагон - Фото
Сергей Шефир и Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.09.2019, 15:14

При этом глава МВД остался на определенных условиях

Олигарх Игорь Коломойский считает что Арсен Аваков сохранил за собой должность главы МВД потому, что "сыграл положительную роль в судьбе новой команды". Однако оставили его на определенных условиях, говорится в материале издания theБабель.

"Аваков сыграл положительную роль в судьбе новой команды. Ему выдали проездной в Слуге народа, в СВ-вагон. У него есть новая команда, есть возможность вписаться, а есть возможность не вписаться", - сказал Коломойский.

Глава ОП Андрей Богдан намекнул, что с Аваковым договорились во время президентских выборов: "«[Он] не допустил фальсификаций. У нас есть за и против, есть общественное мнение, но мы всегда соблюдаем свое слово".

Руководители фракции Слуга народа рассказали изданию, что решение оставить Авакова далось непросто. Авакову якобы предлагали на выбор кресла главы МВД, секретаря СНБО и вице-премьера. Заменить Авакова должен был нынешний глава Нацполиции Сергей Князев. Однако Аваков решил остаться, "и президент Владимир Зеленский убедил своих соратников, что достойной замены министру нет".

При этом Аваков остался на определенных условиях: он должен согласовывать своих заместителей с президентом и его командой, ликвидировать департамент, который занимается экономической безопасностью, реформировать Нацполицию (прежде всего - криминальный блок) и переподчинить Нацгвардию президенту.

По словам депутата от Слуги народа Никиты Потураева, деятельность Авакова оценят в декабре.

28 августа Коломойский выразил уверенность в том, что Аваков останется на своей должности в новом составе правительства. Ранее он заявлял, что победа на выборах президента Зеленского - "общая победа" его и Авакова.

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мвд арсен аваков игорь коломойский андрей богдан
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