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Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту изменят

Законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту изменят - Фото
Нацгвардия Украины
09.09.2019, 17:15

"Будет внесен другой, доработанный проект", - сказал спикер МВД

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не рассмотрел сегодня законопроект о переподчинении Нацгвардии президенту, так как он направлен на доработку. Об этом с заседания комитета сообщает корреспондент РБК-Украина.

Глава комитета Денис Монастырский заявил, что законопроект находится на доработке.

После доработки, по его словам, будет внесен новый проект.

"Насколько мне известно, министр (глава МВД Арсен Аваков, - ред.) и президент договорились обсудить все направления коррекций, и будет внесен другой, доработанный проект", - сообщил в комментарии изданию спикер МВД Артем Шевченко.

Ранее президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, в котором предложил Раде вывести Национальную гвардию из подчинения МВД.

Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что Аваков "временно остается под персональную ответственность президента".

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Владимир Зеленский законопроект арсен аваков нацгвардия
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