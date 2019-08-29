Арахамия: Аваков остается под личную ответственность Зеленского

Арсен Аваков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков останется на этой должности как "переходный" министр протяжении полугода. Об этом заявил председатель фракции политической партии Слуга народа Давид Арахамия в кулуарах парламента, передает Укринформ.

"Мои прогнозы, то есть это уже почти факт: Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента», - сказал Арахамия.

По его словам, причиной отсрочки отставки Авакова является переходный период.

"Так в бюджетном процессе нужен переходный период, поэтому Оксана Маркарова остается, и есть нацбезопасность, где у нас Министерство обороны и МВД. С Минобороны у нас достигнуты договоренности, что министр Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка, помогать ему, а по МВД - Арсен Борисович Аваков тоже будет в качестве "переходного" министра сейчас работать", - пояснил Арахамия.

Он уточнил, что, по его мнению, переходный период в случае Авакова может продолжаться полгода.

Глава фракции СН подчеркнул, что за это время министр внутренних дел должен полностью обновить состав своих заместителей, которые "должны начать работать, приобретать опыт, контролировать это министерство и начать внедрять реформу, которую нам обещали".

После этого, по мнению Арахамии, Аваков сам подаст в отставку - увольнять его не придется.

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