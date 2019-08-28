Общественники призывают Зеленского не давать Авакову должностей

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ряд общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому и избранным депутатам от Слуги народа с призывом не назначать действующего главу МВД Арсена Авакова на какие-либо должности в новом Кабмине. Открытое письмо опубликовано в Facebook Медийной инициативы за права человека.

"Пребывание Авакова на государственной должности вредно и опасно для Украины", - говорится в обращении активистов.

По их словам, Аваков возглавляет МВД уже пять лет и "больше всего ассоциируется со старой политикой коррупции и лицемерия".

Общественники считают, что именно на его совести "полный провал полицейской реформы, саботаж переаттестации, …нераскрытые нападения на общественных деятелей, многочисленные коррупционные скандалы, связанные с ним и его окружением".

Сегодня вечером, в 19:00, планируется соответствующая акция под Офисом президента.

Под обращением подписались больше 20 организаций. В их числе Центр противодействия коррупции, Transparency International Ukraine, BIHUS.info, Медийная инициатива за права человека, Восток SOS.