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Коломойский уверен, что Аваков останется на своем месте

Коломойский уверен, что Аваков останется на своем месте - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)
28.08.2019, 09:28

Олигарх уверяет, что ему "все равно, какие люди у власти". Говорит, "главное, чтобы концепция выработана была, важны результаты"

Министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности и в новом составе правительства. В этом ничуть не сомневается олигарх Игорь Коломойский, бывший бизнес-партнер нынешнего президента Владимира Зеленского.

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром", - подчеркнул он.

Свое мнение он объяснил тем, что "нет другой кандидатуры на этот пост", а также уверенностью, что "в стране должны быть какие-то стабильные вещи".

Также Коломойский считает, что сохранит свое кресло и министр финансов Оксана Маркарова.

"Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - полагает бизнесмен. 

В том же интервью Коломойский назвал своих фаворитов на пост премьер-министра.

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