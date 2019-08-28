Коломойский уверен, что Аваков останется на своем месте

Игорь Коломойский (скриншот видео/УП)

Министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности и в новом составе правительства. В этом ничуть не сомневается олигарх Игорь Коломойский, бывший бизнес-партнер нынешнего президента Владимира Зеленского.

"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром", - подчеркнул он.

Свое мнение он объяснил тем, что "нет другой кандидатуры на этот пост", а также уверенностью, что "в стране должны быть какие-то стабильные вещи".

Также Коломойский считает, что сохранит свое кресло и министр финансов Оксана Маркарова.

"Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - полагает бизнесмен.

В том же интервью Коломойский назвал своих фаворитов на пост премьер-министра.

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