Коломойский уверен, что Аваков останется на своем месте

Министр внутренних дел Арсен Аваков останется на своей должности и в новом составе правительства. В этом ничуть не сомневается олигарх Игорь Коломойский, бывший бизнес-партнер нынешнего президента Владимира Зеленского.
"У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром", - подчеркнул он.
Свое мнение он объяснил тем, что "нет другой кандидатуры на этот пост", а также уверенностью, что "в стране должны быть какие-то стабильные вещи".
Также Коломойский считает, что сохранит свое кресло и министр финансов Оксана Маркарова.
"Эти достойные люди на своем месте достойно работают", - полагает бизнесмен.
В том же интервью Коломойский назвал своих фаворитов на пост премьер-министра.
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