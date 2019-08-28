"Склоняюсь к Витренко": Коломойский - о своем фаворите в премьеры

Игорь Коломойский (скриншот видео)

Бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Игорь Коломойский полагает, что премьер-министром станет нынешний замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, хотя сам он хотел бы видеть на этой должности директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко. Об этом олигарх рассказал изданию Цензор.

"Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - отметил Коломойский.

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, считает олигарх, "не готов сам" и "не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат".

По мнению миллиардера, "исключено", что будет назначен премьером заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Точно так же "ноль шансов" у главы набсовета Укроборонпрома Айвараса Абромавичюса и секретаря СНБО Александра Данилюка.

Коломойский добавил, что Зеленский ему не предлагал возглавить правительство: "Потому в таком случае наши американские партнеры сойдут с ума... С нами все партнеры разорвут отношения. Без тушенки и второго фронта все-таки будет тяжело".

24 августа Зеленский говорил, что ему нравятся два кандидата на пост премьера: видео.

Вчера выяснилось, что отчет Зеленского о 100 днях президентства покажут на 1+1 (видео): пресс-конференции президента не будет.

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