Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Склоняюсь к Витренко": Коломойский - о своем фаворите в премьеры

"Склоняюсь к Витренко": Коломойский - о своем фаворите в премьеры - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)
28.08.2019, 08:59

Отвечая на вопрос, какого кандидата в премьер-министры он поддерживает, олигарх заявил, что "никого не выдвигал"

Бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Игорь Коломойский полагает, что премьер-министром станет нынешний замглавы Офиса президента Алексей Гончарук, хотя сам он хотел бы видеть на этой должности директора по развитию бизнеса Нафтогаза Юрия Витренко. Об этом олигарх рассказал изданию Цензор.

"Гончарук в шорт-листе, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко, потому что с ним знаком. Но говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный", - отметил Коломойский.

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, считает олигарх, "не готов сам" и "не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат".

По мнению миллиардера, "исключено", что будет назначен премьером заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован. Точно так же "ноль шансов" у главы набсовета Укроборонпрома Айвараса Абромавичюса и секретаря СНБО Александра Данилюка.

Коломойский добавил, что Зеленский ему не предлагал возглавить правительство: "Потому в таком случае наши американские партнеры сойдут с ума... С нами все партнеры разорвут отношения. Без тушенки и второго фронта все-таки будет тяжело".

  • 24 августа Зеленский говорил, что ему нравятся два кандидата на пост премьера: видео.
  • Вчера выяснилось, что отчет Зеленского о 100 днях президентства покажут на 1+1 (видео): пресс-конференции президента не будет.

Смотрите также: Принципы Коломойского: как изменились взгляды олигарха за 5 лет

Напишите нам
премьер-министр игорь коломойский Юрий Витренко алексей гончарук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 