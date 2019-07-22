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Разумков не знает, останется ли Аваков, но работу его хвалит

Разумков не знает, останется ли Аваков, но работу его хвалит - Фото
Владимир Зеленский и Арсен Аваков на учения (фото - ГПСУ)
22.07.2019, 18:44

Глава Слуги народа считает, что во время президентских выборов полиция "многим поломала схемы и сетки"

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков не может сказать, останется ли Арсен Аваков в должности главы МВД, но отметил его эффективную работу во время президентских и парламентских выборов. Об этом Разумков сказал в интервью Украинской правде.

"Если мы говорим о проведении одних и вторых выборов, то я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД заняло равноудаленную позицию от всех и в принципе выполнило те задачи, которые перед ним стояли – обеспечить прозрачность выборов", - сказал глава Слуги народа.

Он считает, что во время президентских выборов полиция "многим поломала схемы и сетки".

На вопрос, останется ли Аваков в правительстве, Разумков сказал: "Я вам сейчас и не смогу четко ответить, потому что выдвигаю не я – ни как глава партии, ни как будущий, наверное, народный депутат. А это будет предлагать новый руководитель правительства".

Ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины Владимира Зеленского - "общая победа" его и Авакова.

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Владимир Зеленский арсен аваков Дмитрий Разумков
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