Аваков предложил продавать наркотики в Россию: видео

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Министр внутренних дел на коллегии министерства в шутку предложил министру финансов продавать в Россию изъятые полицией наркотики

Министр внутренних дел Арсен Аваков в шутку предложил продать в Россию наркотики, изъятые полицией. Об этом он сказал на коллегии министерства.

Эпизод начинается на видео с 25:53.

Глава Национальной полиции Сергей Князев во время отчета назвал количество наркотиков, изъятых с начала года: "Изъято более 5 тонн наркотического зелья. Из которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина".

Аваков перебил Князева и обратился к министру финансов Оксане Маркаровой: "Купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".

Маркарова в ответ улыбнулась и сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно".

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Теги: арсен аваков, торговля наркотиками
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