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"Короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера экстрадировали

"Короля наркоинтернета" Амоса Дов Сильвера экстрадировали - Фото
Амос Дов Сильвер (Фото: amos.silver/facebook.com)
18.08.2019, 08:41

В ГПУ сообщили, что Амос Дов Сильвер был экстрадирован сегодня ночью

Подозреваемого в наркоторговле гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, сбежавший ранее из-под конвоя в аэропорту Борисполь, экстрадировали. Об этом сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - отметила Сарган.

По ее словам, детали появятся позже.

  • 12 марта 2019 года прошла международная операция против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass. В разных странах были задержаны около 40 человек. В Киеве арестовали основателя сети, гражданина США и Израиля Амоса Дов СильвераВ июле Украина приняла решение выдать его Израилю.
  • 15 августа сотрудники СБУ доставили Сильвера в аэропорт Борисполь, откуда должны были отправить в Израиль, но он сбежал.
  • 17 августа его задержали правоохранители.

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экстрадиция Борисполь Амос Дов Сильвер
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