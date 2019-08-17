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"Король наркоинтернета" Амос Дов Сильвер задержан - журналист

"Король наркоинтернета" Амос Дов Сильвер задержан - журналист - Фото
Амос Дов Сильвер (Фото: amos.silver/facebook.com)
17.08.2019, 09:28

Правоохранители задержали сбежавшего подозреваемого в наркоторговле

Подозреваемый в наркоторговле гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, сбежавший вчера из-под конвоя в аэропорту Борисполь, задержан правоохранителями. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.

В ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль.

ГБР задержало троих сотрудников СБУ, их подозревают в том, что они помогли Сильверу сбежать.

Первым сообщил о задержании подозреваемого журналист Юрий Бутусов. По его информации, правоохранители нашли Сильвера в Умани:

  • 12 марта 2019 года прошла международная операция против причастных к деятельности интернет-сети по распространению марихуаны Telegrass. В разных странах были задержаны около 40 человек. В Киеве арестовали основателя сети, гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера.
  • В июле Украина приняла решение выдать его Израилю.
  • 15 августа сотрудники СБУ доставили Сильвера в аэропорт Борисполь, откуда должны были отправить в Израиль, но он сбежал.

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Амос Дов Сильвер
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