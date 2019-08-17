"Король наркоинтернета" Амос Дов Сильвер задержан - журналист

Подозреваемый в наркоторговле гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, сбежавший вчера из-под конвоя в аэропорту Борисполь, задержан правоохранителями. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СБУ.
В ближайшее время он будет экстрадирован в Израиль.
ГБР задержало троих сотрудников СБУ, их подозревают в том, что они помогли Сильверу сбежать.
Первым сообщил о задержании подозреваемого журналист Юрий Бутусов. По его информации, правоохранители нашли Сильвера в Умани:
Читайте также: Развернулся и убежал: Бутусов раскрыл детали побега израильтянина