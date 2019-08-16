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Скандал в СБУ. В аэропорту от спецслужб сбежал гражданин Израиля

Скандал в СБУ. В аэропорту от спецслужб сбежал гражданин Израиля - Фото
Амос Дов Сильвер (Фото - facebook/Amos Dov Silver)
16.08.2019, 15:05

Амос Дов Сильвер - гражданин Израиля, подозреваемый в создании крупной сети наркоторговцев в Telegram

Служба безопасности Украины признала факт побега подозреваемого в создании крупной наркосети Амоса Дов Сильвера, который ушел из-под конвоя во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В СБУ заявляют, что сотрудники, которые отвечали за передачу подозреваемого, отстранены от исполнения служебных обязанностей. "Представители СБУ, которые непосредственно принимали участие в процедуре экстрадиции, сейчас предоставляют объяснение Управлению внутренней безопасности СБУ", - заявляют в пресс-службе. 

Как сообщают в спецслужбе, мужчина состоял в международном розыске и был задержан в Киеве 12 марта. 15 августа должна была состояться его передача компетентным органам Израиля, но, как сообщают правоохранители, в аэропорту "Борисполь" во время сопровождения иностранец исчез. 

По факту побега открыто дело по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под охраны). 

В полиции Израиля сообщили, что вечером 15 августа украинские правоохранители доставили дов Сильвера в аэропорт Борисполь. Перед прохождением рамок металлоискателя с него был снят электронный браслет, после чего он сразу же сбежал. Последний раз его видели в Duty Free аэропорта.

В Госпогранслужбе в комментарии Укринформ сообщили, что задержанного на линии паспортного контроля не было. "На линии паспортного контроля этого человека не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент этот человек исчез из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

  • 12 марта 2019 года полиция Израиля в рамках международной операции задержала группу из 42 человек, которых подозревают в управлении крупнейшей в мире онлайн-площадкой по продаже наркотиков - Telegrass.
  • В рамках международной операции в Киеве также задержали основателя этой сети, израильтянина Амоса Дов Сильвера.
  • Кроме Украины и Израиля, в поимке преступников принимали участие США и Германия.
  • В июле Украина заявила, что выдаст Израилю главу крупного онлайн-магазина наркотиков.
  • Амос Дов Сильвер сбежал 15 августа. Украинские полицейские несколько часов обыскивали аэропорт, однако так и не нашли сбежавшего мужчину.
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Борисполь Telegrass Амос Дов Сильвер
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