Скандал в СБУ. В аэропорту от спецслужб сбежал гражданин Израиля

Амос Дов Сильвер (Фото - facebook/Amos Dov Silver)

Служба безопасности Украины признала факт побега подозреваемого в создании крупной наркосети Амоса Дов Сильвера, который ушел из-под конвоя во время его экстрадиции в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В СБУ заявляют, что сотрудники, которые отвечали за передачу подозреваемого, отстранены от исполнения служебных обязанностей. "Представители СБУ, которые непосредственно принимали участие в процедуре экстрадиции, сейчас предоставляют объяснение Управлению внутренней безопасности СБУ", - заявляют в пресс-службе.

Как сообщают в спецслужбе, мужчина состоял в международном розыске и был задержан в Киеве 12 марта. 15 августа должна была состояться его передача компетентным органам Израиля, но, как сообщают правоохранители, в аэропорту "Борисполь" во время сопровождения иностранец исчез.

По факту побега открыто дело по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под охраны).

В полиции Израиля сообщили, что вечером 15 августа украинские правоохранители доставили дов Сильвера в аэропорт Борисполь. Перед прохождением рамок металлоискателя с него был снят электронный браслет, после чего он сразу же сбежал. Последний раз его видели в Duty Free аэропорта.

В Госпогранслужбе в комментарии Укринформ сообщили, что задержанного на линии паспортного контроля не было. "На линии паспортного контроля этого человека не было. Сеть магазинов Duty Free находится за линией паспортного контроля. В какой момент этот человек исчез из аэропорта "Борисполь" - пограничникам неизвестно", - заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.