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Подозреваемый в создании крупной наркосети сбежал от полиции

Подозреваемый в создании крупной наркосети сбежал от полиции - Фото
Амос Дов Сильвер (фото - facebook / Amos Dov Silver)
16.08.2019, 13:45

Амосу Дов Сильверу удалось сбежать прямо в аэропорту Борисполь

Гражданин Израиля Амос Дов Сильвер, подозреваемый в организации крупнейшей сети наркоторговцев в Telegram, сбежал от украинской полиции непосредственно перед выдачей израильским правоохранителям. Об этом сообщает Times of  Israel со ссылкой на полицию Израиля.

В полиции Израиля сообщили, что вечером 15 августа украинские правоохранители доставили дов Сильвера в аэропорт Борисполь. Перед прохождением рамок металлоискателя с него был снят электронный браслет, после чего он сразу же сбежал. Последний раз его видели в Duty Free аэропорта.

Украинские полицейские несколько часов обыскивали аэропорт, однако так и не нашли сбежавшего мужчину. Израильская полиция заявила, что поддерживает связь со своими украинскими коллегами и следит за попытками задержания.

Амос Дов Сильвера подозревают в создании онлайн-сети "Telegrass", через которую он якобы распространял марихуану. Он был задержан в Киеве весной.

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