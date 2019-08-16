Задержан крупнейший в мире торговец оружием - видео

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В Португалии задержали Жака Месье - одного из крупнейших незаконных торговцев оружием в мире. Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на бельгийскую полицию.

По данным правоохранителей, торговца удалось задержать благодаря его страсти к лошадям.

"В прошлом месяце выяснилось, что девять лошадей были вывезены в Португалию французским заводчиком. Правоохранители проследили за поставкой. Месье был найден в тайном убежище рядом с конюшней", - рассказали в полиции.

Также сообщается, что бельгийские прокуроры подготовили европейский ордер на арест. Решается вопрос выдачи Месье.

Он почти год скрывался от правоохранителей после того, как был осужден за незаконный оборот оружия и участие в преступной организации в 2018 году. Тогда ему присудили четыре года тюрьмы и штраф в размере 1,2 млн евро.

Сюжет бельгийского ТВ после оглашения Месье приговора (Видео: 6toynevid)

Издание отмечает, что Месье - один из крупнейших торговцев оружием в мире. Он поставлял боеприпасы, оружие, танки, самолеты и вертолеты практически во все горячие точки мира в течение последних 30 лет. Ему не единожды выносили приговоры во Франции и США.

Ранее в СМИ сообщали, что Россия перевозила оружие в Сербию через Словакию, не уведомив Братиславу о содержимом груза.

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