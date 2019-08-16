Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Задержан крупнейший в мире торговец оружием - видео

Задержан крупнейший в мире торговец оружием - видео - Фото
Фото: KAUNG ZAW HEIN/ЕРА
16.08.2019, 12:52

По данным полиции, Жак Месье нелегально поставлял оружие участникам почти всех крупных конфликтов за последние 30 лет

В Португалии задержали Жака Месье - одного из крупнейших незаконных торговцев оружием в мире. Об этом сообщает Le Soir со ссылкой на бельгийскую полицию.

По данным правоохранителей, торговца удалось задержать благодаря его страсти к лошадям.

"В прошлом месяце выяснилось, что девять лошадей были вывезены в Португалию французским заводчиком. Правоохранители проследили за поставкой. Месье был найден в тайном убежище рядом с конюшней", - рассказали в полиции.

Также сообщается, что бельгийские прокуроры подготовили европейский ордер на арест. Решается вопрос выдачи Месье.

Он почти год скрывался от правоохранителей после того, как был осужден за незаконный оборот оружия и участие в преступной организации в 2018 году. Тогда ему присудили четыре года тюрьмы и штраф в размере 1,2 млн евро.

Сюжет бельгийского ТВ после оглашения Месье приговора (Видео: 6toynevid)

Издание отмечает, что Месье - один из крупнейших торговцев оружием в мире. Он поставлял боеприпасы, оружие, танки, самолеты и вертолеты практически во все горячие точки мира в течение последних 30 лет. Ему не единожды выносили приговоры во Франции и США.

Читайте также: Javelin для украинских бойцов. США готовы к поставкам – видео

Напишите нам
оружие задержание торговля оружием Жак Месье
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 