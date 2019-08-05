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Россия перевезла оружие через Словакию тайком от властей - СМИ

Россия перевезла оружие через Словакию тайком от властей - СМИ - Фото
БРДМ-2 (фото - Википедия/AlfvanBeem)
05.08.2019, 17:46

Братислава предоставила российской авиакомпании разрешение на перелет через страну, самолеты РФ перевезли бронетехнику

Россия перевозила оружие в Сербию через Словакию, не сообщив Братиславы о содержимом груза. Об этом сообщает SME.

В Словакии не опровергали, что предоставили российской авиакомпании "Авиакон Цитотранс" разрешение на перелет через страну. Но компетентные органы Словакии утверждают, что они не знали о наличии десяти бронированных машин в самолетах.

Транспортировка российской военной техники запрещена санкциями Евросоюза, введенными против России за аннексию Крыма в 2014 году. Тогда Словакия поддержала эти санкции.

Словацкий премьер-министр Петр Пеллигрини пока не прокомментировал новость.

Как сообщалось, 26 июля румынские СМИ сообщили, что Бухарест заблокировал транзитный груз военной техники, которая направлялась из России в Сербию по Дунаю.

Позже Министерство обороны России ответило, не направляло судно с военной техникой Дунаю в Сербии.

26 июля сообщалось, что МИД Румынии подтвердил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю. Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории. Говорилось, что речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2, которые были доставлены в Россию на модернизацию. В министерстве обороны России опровергли эту информацию.

29 июля сообщалось, что Россия доставила 10 бронемашин в Сербию на транспортных самолетах, использовав воздушное пространство Венгрии.

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словакия сербия оружие
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