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В РФ заявили, что Румыния не блокировала транзит их бронетехники

В РФ заявили, что Румыния не блокировала транзит их бронетехники - Фото
Фото: скриншот видео
26.07.2019, 23:06

В минобороны РФ уверяют, что все доставили вовремя

В министерстве обороны России опровергли информацию о задержании Румынией транспорта с российской бронетехникой, которая предназначалась для Сербии. Об этом сообщает российский Интерфакс.

"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию", - цитируют СМИ заявление российского министерства.

Отмечается, что в миноборны РФ уверяют, что "все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки".

Ранее сегодня сообщалось, что МИД Румынии подтвердил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю. Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории. Говорилось, что речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2, которые были доставлены в Россию на модернизацию.

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Румыния сербия оружие минобороны рф
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