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Румыния блокировала транзит военной техники России для Сербии

Румыния блокировала транзит военной техники России для Сербии - Фото
Фото: скриншот видео
26.07.2019, 21:35

По информации сербских СМИ, речь идет об отправке 30 танков и 30 БРДМ

Власти Румынии не дали разрешения на транзит через Дунай военной техники из России в Сербию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на румынский сайт Mediafax и МИД Румынии.

Такое решение Румыния приняла в связи с санкциями Евросоюза, введенные против России за ее агрессию против Украины.

О том, что румынские власти не выдали лицензию на транзит российского транспорта с вооружением через Дунай, сообщили сербские СМИ.

В МИД Румынии пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая по закону может выдаваться только румынскому оператору, необходимо соблюдение нескольких условий.

Одно из них состоит в том, что услуги румынского оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из России в соответствии с решением 2014/512 / PESC Совета ЕС об ограничительных мерах в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Это условие не было выполнено в этой ситуации, поэтому компетентные румынские власти не могли выдать соответствующую лицензию", - заявили в МИД Румынии.

По информации сербских СМИ, речь идет об отправке 30 танков и 30 БРДМ.

2 мая министр обороны Сербии Александар Вулин предупредил, что его страна может отказаться от своей цели по членству в Европейском Союзе ради тесных связей с Москвой.

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сербия Румыния санкции оружие
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