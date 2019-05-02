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02.05.2019, 19:40

Сербия может отказаться от членства в ЕС ради Москвы

Сербия может отказаться от членства в ЕС ради Москвы - Фото
Фото: ЕРА

"В случае, если ЕС не захочет Сербию, есть и другие, которые хотят", сказал министр обороны страны

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Министр обороны Сербии Александар Вулин предупредил, что его страна может отказаться от своей цели по членству в Европейском Союзе ради тесных связей с Москвой. Об этом он сказал в эфире одного из провластных телеканалов, передает The New York Times со ссылкой на AP.

По словам Вулина, "в случае, если ЕС не захочет Сербию, есть и другие, которые хотят".

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"Они (ЕС – ред.) говорят, что "мы устали от расширения", - сказал Вулин. "Нам надоели вы и ваша политика изменяющихся целей и выдвижения новых условий", - добавил он.

Евросоюз ведет переговоры о вступлении Сербии с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров, в то время, как Сербия отказывается признавать независимость Косово с 2008 года.

19 апреля глава МИД Ивица Дачич заявил, что Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Белград "оказывается сильное давление". 

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Теги: ЕС, Москва, сербия
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