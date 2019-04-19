Сербия никогда не введет санкции против России - глава МИД страны

Ивица Дачич на встрече с главой МИД РФ (фото - ЕРА)

Сербия никогда не вводила и не будет вводить санкции или какие бы то ни было ограничительные меры против РФ, несмотря на то, что на Белград "оказывается сильное давление". Об этом глава сербского МИД Ивица Дачич заявил российскому пропагандистскому изданию Известия.

"Сейчас наши отношения находятся на уровне стратегического партнерства", - сказал он о России и Сербии.

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По словам Дачича, Сербия старается стать членом Евросоюза, "что не значит, что она должна забывать о традиционных отношениях с такими друзьями, как Россия".

"Кроме того, она помогает нам сохранить территориальную целостность в вопросе Косово. Было бы, мягко говоря, очень некорректно вводить санкции вслед за западными странами", - отметил он.

С с 31 мая 2017 по 15 июня 2017 года Дачич был премьером Сербии, и весь 2015-й - председателем ОБСЕ.