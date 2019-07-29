РФ доставила в Сербию бронетехнику, которую не пропустила Румыния

Александр Вучич (фото - EPA)

Президент Сербии Александр Вучич сегодня, 29 июля, поблагодарил президента России Владимира Путина за усиление вооруженных сил его страны боевыми танками и бронетехникой. Сербский лидер имеет в виду доставку десяти российских бронированных патрульных машин на военную базу сербской армии, часть обещанной поставки из 30-ти подержанных танков Т-72 и 30-ти разведывательных машин БРДМ-2. Об этом сообщает AP.

Бронетехника была доставлены, несмотря на запрет соседней Румынии транзита через Дунай из-за международных санкций, введенных против Москвы за ее действия в Украине. Румыния является членом НАТО, а Сербия требует военного нейтралитета, несмотря на тесные связи с Москвой.

Сообщается, что Россия доставила 10 бронемашин в Сербию на транспортных самолетах, использовав воздушное пространство Венгрии.

Отмечается, что Сербия, единственный оставшийся российский союзник в регионе, несмотря на провозглашенную цель вступления в Европейский Союз, уже получила шесть истребителей МиГ-29 из России и ожидает поставки дополнительных ударных и транспортных вертолетов к концу этого года.

На Западе есть опасения, что Россия может подтолкнуть Сербию к новой войне, особенно против ее бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году. Сербия и Россия не признают государственность Косово.

26 июля сообщалось, что МИД Румынии подтвердил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю. Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории. Говорилось, что речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2, которые были доставлены в Россию на модернизацию. В министерстве обороны России опровергли эту информацию.