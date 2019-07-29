Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

РФ доставила в Сербию бронетехнику, которую не пропустила Румыния

РФ доставила в Сербию бронетехнику, которую не пропустила Румыния - Фото
Александр Вучич (фото - EPA)
29.07.2019, 16:28

Россия доставила 10 бронемашин в Сербию на транспортных самолетах, использовав воздушное пространство Венгрии

Президент Сербии Александр Вучич сегодня, 29 июля, поблагодарил президента России Владимира Путина за усиление вооруженных сил его страны боевыми танками и бронетехникой. Сербский лидер имеет в виду доставку десяти российских бронированных патрульных машин на военную базу сербской армии, часть обещанной поставки из 30-ти подержанных танков Т-72 и 30-ти разведывательных машин БРДМ-2. Об этом сообщает AP.

Бронетехника была доставлены, несмотря на запрет соседней Румынии транзита через Дунай из-за международных санкций, введенных против Москвы за ее действия в Украине. Румыния является членом НАТО, а Сербия требует военного нейтралитета, несмотря на тесные связи с Москвой.

Сообщается, что Россия доставила 10 бронемашин в Сербию на транспортных самолетах, использовав воздушное пространство Венгрии.

Отмечается, что Сербия, единственный оставшийся российский союзник в регионе, несмотря на провозглашенную цель вступления в Европейский Союз, уже получила шесть истребителей МиГ-29 из России и ожидает поставки дополнительных ударных и транспортных вертолетов к концу этого года.

На Западе есть опасения, что Россия может подтолкнуть Сербию к новой войне, особенно против ее бывшей провинции Косово, провозгласившей независимость в 2008 году. Сербия и Россия не признают государственность Косово.

26 июля сообщалось, что МИД Румынии подтвердил, что запретил транспортировку военной техники из России в Сербию по Дунаю. Накануне МИД Сербии выразил недовольство тем, что Румыния отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке Дунай в пределах своей территории. Говорилось, что речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2, которые были доставлены в Россию на модернизацию. В министерстве обороны России опровергли эту информацию.

Напишите нам
сербия бронетехника Александр Вучич
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 