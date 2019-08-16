Конопляный лес. В полиции не знают, кто владеет плантацией: фото

Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Сотрудники Нацполиции Николаевской области в ходе обыска частного участка одного из местных жителей обнаружили две большие теплицы с конопляными кустами. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Правоохранители обнаружили 740 кустов конопли.

По их словам, на черном рынке общая стоимость "товара" могла бы доходить до 8 млн грн.

Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Полицейские изъяли оборудование, с помощью которого, вероятно, проводился уход за плантацией, и отправили растения на экспертизу.

Фото: отдел коммуникации полиции Николаевской области

Личность владельца "конопляного леса" остается неизвестной. Полицейские ищут его.

В полиции начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 310 УКУ (посев и выращивание снотворного мака или конопли). Максимальная санкция статьи – до семи лет лишения свободы.

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