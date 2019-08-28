Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский: Вопрос, оставлять ли Авакова, для меня непростой

Зеленский: Вопрос, оставлять ли Авакова, для меня непростой - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 20:05

Президент сообщил о существовании четырех кандидатур на должность министра МВД

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение, переназначать ли Арсена Авакова на должность министра внутренних дел, еще не принято. Об этом он сказал депутатам от Слуги народа на встрече в Парковом, сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на собеседника в партии.

Собеседник отметил, что депутаты задали Зеленскому вопрос, принято ли решение о будущем главе МВД. "Зеленский ответил, что решение еще не принято", - сказал собеседник.

По его словам, президент отметил, что хотел бы видеть на этой должности новое лицо, но его также интересуют профессиональные качества министра.

По словам Зеленского, оставлять или нет Авакова в правительстве – сложное для него решение, так как он якобы знает все плюсы и минусы действующего главы МВД.

Также собеседник уточнил, что президент сообщил о существовании четырех кандидатур на должность министра МВД, но фамилии не назвал.

Сейчас под зданием Офиса президента проходит акция за отставку Авакова. Ряд общественных организаций обратились к Зеленскому и избранным депутатам от Слуги народа с призывом не назначать его на какие-либо должности в новом Кабмине.

Напишите нам
Владимир Зеленский кабмин мвд арсен аваков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 