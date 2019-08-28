Зеленский: Вопрос, оставлять ли Авакова, для меня непростой

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение, переназначать ли Арсена Авакова на должность министра внутренних дел, еще не принято. Об этом он сказал депутатам от Слуги народа на встрече в Парковом, сообщает корреспондент LIGA.net со ссылкой на собеседника в партии.

Собеседник отметил, что депутаты задали Зеленскому вопрос, принято ли решение о будущем главе МВД. "Зеленский ответил, что решение еще не принято", - сказал собеседник.

По его словам, президент отметил, что хотел бы видеть на этой должности новое лицо, но его также интересуют профессиональные качества министра.

По словам Зеленского, оставлять или нет Авакова в правительстве – сложное для него решение, так как он якобы знает все плюсы и минусы действующего главы МВД.

Также собеседник уточнил, что президент сообщил о существовании четырех кандидатур на должность министра МВД, но фамилии не назвал.

Сейчас под зданием Офиса президента проходит акция за отставку Авакова. Ряд общественных организаций обратились к Зеленскому и избранным депутатам от Слуги народа с призывом не назначать его на какие-либо должности в новом Кабмине.