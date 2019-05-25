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25.05.2019, 20:49

Зеленский с женой открыл антинаркотический лагерь: фото

Зеленский с женой открыл антинаркотический лагерь: фото - Фото
Фото: president.gov.ua

По словам президента, государство на законодательном уровне должно оказывать поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми

Президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря международной антинаркотической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лагерь находится в пансионате "Подснежник" Киевской области. В пресс-службе уточнили, что Зеленский оказывает поддержку ассоциации и ее подопечным уже несколько лет.

Президент подчеркнул, что политики и государство должны реальными делами поддерживать организации, помогающие зависимым людям вернуться к здоровой жизни.

Владимир и Елена Зеленские (фото - president.gov.ua)

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а, прежде всего, политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президент считает, что для решения проблемы наркотической и алкогольной зависимостей, государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании, сформировать четкий план мероприятий для решения этих проблем.

Международная антинаркотическая ассоциация более 10 лет занимается профилактикой и реабилитацией нарко- и алкозависимых в Украине, Грузии и Молдове.

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Теги: Владимир Зеленский, лагерь, антинаркотическая ассоциация
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