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11.04.2019, 20:12

Манжосов: Зеленский не наркоман, такие вопросы неуместны

Манжосов: Зеленский не наркоман, такие вопросы неуместны - Фото
Фото: скриншот видео

Экс-друг Зеленского усомнился уместности и обоснованности вопросов о возможной наркозависимости кандидата в президенты

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Бывший актер Студии Квартал 95 Денис Манжосов и бывший друг кандидата в президенты Владимира Зеленского заявил, что считает, что подозрения о том, что Зеленский наркоман - неправда, и думает, что такие вопросы неуместными. Об этом Манжосов заявил в эфире телеканала Прямой.

В ответ на реплику журналиста о том, что довольно странно выглядит то, что кандидат в президенты избегает простой стандартной процедуры - теста на наркотики, артист сказал: "Это что мировой стандарт, что президент должен сдавать анализы? Мне кажется, это шоу-бизнес".

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В ответ на вопрос, знает ли он или слышал ли он о том, что Зеленский употребляет наркотики, Манжосов ответил: "Это неправда. Я говорю вам, что это глупость, высосанная из пальца..."

На утоняющий вопрос журналиста: "Вы имеете в виду: нет, вы не видели, чтобы он что-то курил, кололся и так далее...", он ответил: "Это неправда".

Далее Манжосов усомнился уместности и обоснованности вопросов о возможной наркозависимости кандидата в президенты.

Ранее сегодня бывший актер Студии Квартал 95 Денис Манжосов и бывший друг Зеленского объявил на сегодня пресс-конференцию, но сбежал с нее - якобы из-за угроз. 

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Теги: Владимир Зеленский, выборы-2019, Денис Манжосов
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