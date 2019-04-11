Экс-друг Зеленского ушел с пресс-конференции "из-за угроз": видео

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Бывший друг Зеленского назначил пресс-конференцию, но передумал и ушел с нее, якобы из-за угроз

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Бывший актер Студии Квартал 95 Денис Манжосов и бывший друг кандидата в президенты Владимира Зеленского объвил на сегодня пресс-конференцию, но сбежал с нее - якобы из-за угроз. Соответствующее смс-сообщение пришло агентству Українські новини с номера, по которому пиар-служба договаривалась о пресс-конференции. Сообщение было подписано самим Манжосовым.

Манжосов написал, что ему "все утро звонят, пишут, угрожают".

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"Я приехал, увидел своих бывших друзей и изменил свое решение", – говорится в сообщении.

Ранее Денис Иванеско, директор агентства Українські новини, где должна была состояться пресс-конференция, сообщил следующее: "К сожалению, спикера не будет. Организаторы сообщили нам такую информацию: господин Манжосов прибыл в этот зал примерно за час до начала пресс-конференции, его даже видели некоторые СМИ и наша сотрудница, он ознакомился с территорией, вышел во двор, сел в такси или в другую машину, на этом его следы исчезли. Организаторы пресс-конференции, которые арендовали этот зал, не могут с ним связаться".

По словам Иванеско, примерно через полчаса после того, как должна была начаться пресс-конференция, к зданию прибыла скорая помощь, представители ГСЧС и полиция и сообщили, что заминированы Українські новини. "Но не назвали ни адреса, ни что именно заминировано", - рассказал он.

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Теги: Владимир Зеленский, Денис Манжосов, выборы, Квартал 95
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