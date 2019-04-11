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11.04.2019, 16:40

Пресс-конференция не состоялась: друг детства Зеленского исчез

Пресс-конференция не состоялась: друг детства Зеленского исчез - Фото
Скриншот с видео

Денис Манжосов вошел в помещение агентства, затем сразу же вышел во двор, сел в такси и уехал, на звонки не отвечает

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Сооснователь студии Квартал-95, друг детства Владимира Зеленского Денис Манжосов, который должен был дать сегодня пресс-конференцию, исчез. Об этом журналистам сообщил директор ИА Українські новини Денис Иванеско.

"К сожалению, спикера не будет. Организаторы сообщили нам такую информацию: господин Манжосов прибыл в этот зал примерно за час до начала пресс-конференции, его даже видели некоторые СМИ и наша сотрудница, он ознакомился с территорией, вышел во двор, сел в такси или в другую машину, на этом его следы исчезли. Организаторы пресс-конференции, которые арендовали этот зал, не могут с ним связаться", - сообщил он.

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Он отметил, что зал был арендован на час, и это время уже истекло, пресс-конференция должна была начаться в 15:30.

По словам Иванеско, примерно через полчаса после того, как должна была начаться пресс-конференция, к зданию прибыла скорая помощь, представители ГСЧС и полиция и сообщили, что заминированы Українські новини. "Но не назвали ни адреса, ни что именно заминировано", - рассказал он. Представители редакции сообщили им, что продолжают работать под собственную ответственность.

Также на несостоявшуюся пресс-конференцию Манжосова пришли представители Квартала-95. 

В начале 2013 года из-за конфликта с коллегами Манжосов покинул 95 Квартал. Анонсировалось, что на пресс-конференции он расскажет, как рос вместе с Зеленским с 5-летнего возраста, что происходит за кулисами КВН, как возник 95 Квартал, почему он не общается с Зеленским уже на протяжении пяти лет.

Также сегодня полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с участием Зеленского, в котором его якобы сбивает грузовик.

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Теги: Владимир Зеленский, Денис Манжосов, квартал-95
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