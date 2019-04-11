Полиция открыла дело из-за ролика с Зеленским и грузовиком

Скриншот с видео

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с участием кандидата в президенты Владимира Зеленского, в котором его якобы сбивает грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, в полиции говорят, что проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидата.

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В полиции также рассказали, что после появления ролика увидели "в телеграмм-канале и на других интернет-ресурсах" заявление штаба Зеленского, в котором "представители штаба рекомендуют ему усилить охрану из-за вероятной угрозы жизни в упомянутом видеоролике".

Учитывая это, отмечают в полиции, правоохранители приняли решение открыть уголовное производство по статье ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК.

"Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению", - говорится в сообщении.

Также полиция готовит официальный запрос к представителям соцсетей с целью удаления этого видео.