В Киеве полиция провела спецоперацию: изъяли наркотиков на 110 млн грн - видео

В Киеве сотрудники Нацполиции провели масштабную спецоперацию, в ходе которой были изъяты более 300 кг наркотиков на сумму около 110 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, в состав группировки входили девять человек, которые якобы оборудовали нарколаборатории и продавали наркотики через интернет. Им грозит грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В ходе обысков были изъяты спецоборудование, наркотики, компьютеры, гаджеты, банковские карточки, семь автомобилей премиум-класса, заметки о количестве сбытых наркотиков, а также записи о перемещении по банковским счетам полученных от наркобизнеса средств.

Полицейскими были выполнены семь бесконтактных оптовых закупок наркотиков и 40 контролируемых межрегиональных поставок оптовых партий психотропов в ходе "следственных экспериментов". Мощности лаборатории, по данным полиции, позволяли подозреваемым якобы изготавливать от 80 до 100 кг психотропов в месяц.

24 января в Одессе сотрудники спецназа задержали возможного организатора, а также двух подозреваемых в участии в преступной группе.

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