В Одессе спецназ "взял" ОПГ: подозреваются в разбое - видео, фото

23 января в Одессе сотрудники спецназа задержали возможного организатора, а также двух подозреваемых в участии в преступной группе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Пресс-служба заявляет, что в авто одного из фигурантов полицейские якобы изъяли несколько гранат.

"Также на помощь последнему на месте происшествия приехала "группа поддержки", которая пыталась его освободить", - заявили в полиции.

Правоохранители сообщили, что задержанные якобы не только совершали грабежи и разбойные нападения, но один из вероятных участников группировки контролировал деятельность других преступных групп, занимающихся карманными кражами и территории области.

"Кроме того, в настоящее время организатор и один из участников преступной этнической группы является подсудимым по делам за совершение грабежа, разбойного нападения и вымогательства", - заявили в ведомстве.

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