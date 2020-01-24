В Одессе спецназ "взял" ОПГ: подозреваются в разбое - видео, фото

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В полиции заявляют, что суд уже арестовал двух подозреваемых

23 января в Одессе сотрудники спецназа задержали возможного организатора, а также двух подозреваемых в участии в преступной группе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Пресс-служба заявляет, что в авто одного из фигурантов полицейские якобы изъяли несколько гранат.

"Также на помощь последнему на месте происшествия приехала "группа поддержки", которая пыталась его освободить", - заявили в полиции.

Правоохранители сообщили, что задержанные якобы не только совершали грабежи и разбойные нападения, но один из вероятных участников группировки контролировал деятельность других преступных групп, занимающихся карманными кражами и территории области. 

"Кроме того, в настоящее время организатор и один из участников преступной этнической группы является подсудимым по делам за совершение грабежа, разбойного нападения и вымогательства", - заявили в ведомстве.

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Теги: одесса, Нацполиция, опг, спецназ
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