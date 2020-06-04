У Авакова рассказали о новом загадочном департаменте Нацполиции

Арсен Аваков (Фото: пресс-служба МВД)

На сайте МВД появилась информация о недавно созданном департаменте защиты интересов общества и государства, о котором еще неделю назад в министерстве отказывались что-либо сообщать.

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Департамент входит в состав криминальной полиции. Согласно данным МВД, он занимается оперативно-розыскной деятельностью в случае "правонарушений, посягающих на общественную безопасность и порядок, права и свободы человека и гражданина".

Основные задачи департамента:

- участие в реализации "государственной политики в сфере обеспечения общественной (общественной) безопасности и порядка, охраны прав и свобод человека, а также интересов общества и государства";

-оперативно-розыскная деятельность.

Функционально департамент, по информации МВД, должен предотвращать преступления на расовой, национальной, религиозной, "политической" почве; преступления против избирательных, трудовых и личных прав и свобод, против окружающей среды, против журналистов, "против авторитета органов государственной власти, местного самоуправления, объединений граждан".

Кроме того в функции департамента входит предотвращение массовых беспорядков, "распространения материалов с призывами к насилию, жестокости, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды, посягательств на права и свободы человека, в том числе с использованием СМИ".

Также департамент должен предотвращать преступления, которые препятствуют деятельности государственного или общественного деятеля, не допускать нарушения работы объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения и противодействовать созданию незаконных военизированных формирований.

В том числе отмечается, что департамент будет противодействовать посягательствам на личные права и свободы граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Департамент возглавил полковник полиции Алексей Макаров.

25 мая Центр противодействия коррупции сообщил, что 12 марта в Нацполиции создали Департамент защиты интересов общества и государства. При этом информации о новом подразделении в открытом доступе не было. В МВД журналистам также отказались сообщить что-либо о новом департаменте, сославшись на служебный характер информации.