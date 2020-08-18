Фокин о работе в ТКГ: Буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса
Первый премьер-министр независимой Украины сказал, что хорошо понимает специфику работы и хорошо знает Донбасс
Новоназначенный первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Витольд Фокин назвал свои обязанности в ТКГ. Об этом он рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.
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По словам Фокина, он будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.
Он также заявил, что считает честью участвовать в работе ТКГ. "Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс", - подчеркнул он.
Глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук также добавил, что Фокин "поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны".
Кравчук отметил, что нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда.
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"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов", - указал Кравчук.
- 3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.
- Сегодня Владимир Зеленский назначил Фокина первым замглавы украинской делегации в ТКГ.
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