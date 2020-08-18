Фокин о работе в ТКГ: Буду отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса

Первый премьер-министр независимой Украины сказал, что хорошо понимает специфику работы и хорошо знает Донбасс

Новоназначенный первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, бывший премьер-министр Витольд Фокин назвал свои обязанности в ТКГ. Об этом он рассказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Фокина, он будет отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, которых Украина привлекла к работе ТКГ.

Он также заявил, что считает честью участвовать в работе ТКГ. "Я очень хорошо понимаю специфику этой многоплановой работы. Я хорошо знаю Донбасс", - подчеркнул он.

Глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук также добавил, что Фокин "поможет наладить взаимодействие как с жителями Донбасса, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, так и с живущими сейчас на остальной территории страны".

Кравчук отметил, что нужно знать, о чем думают и чего хотят люди, которые жили на территории Донбасса до войны, и вынуждены были переселиться оттуда.

Читайте также: "Резников неудобен Москве". Почему Зеленский выбрал Кравчука главой делегации в ТКГ

"Этот вопрос Витольда Фокина. Потому что он житель Донбасса, с 16 лет работал в шахтах, был премьер-министром, участником Беловежских переговоров. Фокин хорошо знает Донбасс, этих людей, у него много там контактов", - указал Кравчук.

СПРАВКА. Витольд Фокин (25.10.1932) был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины (сменил на посту . Витольд Фокин (25.10.1932) был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины (сменил на посту Виталия Масола ). 30 сентября 1992-го подал в отставку. Следующим премьер-министром Украины стал Леонид Кучма

3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину .

Сегодня Владимир Зеленский назначил Фокина первым замглавы украинской делегации в ТКГ.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.