Зеленский о назначении Кравчука: Это лицо дипломатии, лучшего у нас нет
Президент Владимир Зеленский отметил, что Леонид Кравчук - "один из лучших дипломатов украинской современности"
Президент Владимир Зеленский видит, как новый глава украинской делегации Леонид Кравчук на переговорах ТКГ по Донбассу "уже поднимает Минск". Об этом он заявил в интервью телеканалу Украина 24.
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"Что касается Кравчука и Фокина, этой парочки профессиональных украинских дипломатов, с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович – один из лучших дипломатов украинской современности. Я это знаю. Я вижу, как он "поднимает Минск". Действительно мы о некоторых вещах договорились. Кравчук – это лицо нашей сегодняшней группы, лицо нашей украинской дипломатии, лучшего у нас нет", - отметил Зеленский.
Что касается назначения первым замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, то Зеленский убежден, что Фокин - "тоже на месте, поскольку с той стороны также важно видеть человека с Донбасса, проукраинского Донбасса".
"Поэтому мне кажется это – правильный, опытный дипломатический баланс в ТКГ. Мы не просто сделали замену, а и действительно – режим тишины, договорились о 20 участках разминирования, это большой шаг вперед, точках разведения, обмена пленными", - подчеркнул Зеленский.
- 30 июля первого президента Украины Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
- 31 июля Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой на телеканале Россия 1.
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Представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш считает, что "российское ТВ – хороший повод давать сигналы российскому эстеблишменту".
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