На заседании ТКГ согласовали четыре новых участка разведения сил на Донбассе

Достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования на Донбассе

Украинская делегация на заседании трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции, поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Достигнуты договоренности также по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана.

"Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, которая поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Глава мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа наблюдатели не фиксировали ни его нарушения.

В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списка для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций", - уточнили в пресс-службе.

Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

24 января в штабе ООС сообщали , что предлагают провести разведение в районе КПВВ Гнутово, железнодорожного моста в Станице Луганской и Новоселовке Второй (район Авдеевки).

13 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил , что продолжаются консультации и работа специалистов по определению "новых трех пунктов с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств".

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Арина Толина

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