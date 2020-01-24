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Названы новые участки для разведения сил на Донбассе

Названы новые участки для разведения сил на Донбассе - Фото
Богдан Бондарь (фото - radiosvoboda.org)
24.01.2020, 20:17

Эти участки избирались с учетом задач, определенных нормандским форматом

Украина предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе КПВВ Гнутово, железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселовку Вторую (район Авдеевки). Об этом изданию Донбасс.Реалии сообщил заместитель командующего операции объединенных сил Богдан Бондарь.

По его словам, эти участки избирались с учетом задач, определенных нормандским форматом - чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения.

"Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и разного рода гуманитарных грузов", - сказал Бондарь.

Он отметил, что на этих участках нет гражданского населения, которое может после разведения оказаться в "серой зоне".

"Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", - сказал Бондарь.

Ранее пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы сообщила, что на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона предоставила свои предложения по разведению сил и средств на следующих дополнительных трех участках, которые были определены Генштабом ВСУ.

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