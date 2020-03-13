Ермак: В ближайшие месяцы Украина вернет всех пленных из ОРДЛО

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В ближайшие месяцы Украина вернет всех украинских заложников из временно оккупированного Донбасса. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, несколько дней назад прошла встреча ТКГ в Минске.

"Главным решением, которое было принято, это было решение, я считаю, что это произойдет, и Украина все сделает для того, чтобы это произошло, что на протяжении ближайших месяцев мы вернем всех граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - отметил Ермак.

Он уточнил, что продолжаются консультации и работа специалистов по определению "новых трех пунктов с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств".

5 марта президент Владимир Зеленский краинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц. заявил , что у

Читайте также: Зеленский уверен: нормандский саммит пройдет в конце апреля, а обмен - в марте