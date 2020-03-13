Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ермак: В ближайшие месяцы Украина вернет всех пленных из ОРДЛО

Ермак: В ближайшие месяцы Украина вернет всех пленных из ОРДЛО - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
13.03.2020, 17:01

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, обмен пленными произойдет в ближайшие месяцы, точной даты он не назвал

В ближайшие месяцы Украина вернет всех украинских заложников из временно оккупированного Донбасса. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, несколько дней назад прошла встреча ТКГ в Минске.

"Главным решением, которое было принято, это было решение, я считаю, что это произойдет, и Украина все сделает для того, чтобы это произошло, что на протяжении ближайших месяцев мы вернем всех граждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО", - отметил Ермак.

Он уточнил, что продолжаются консультации и работа специалистов  по определению "новых трех пунктов с гуманитарной точки зрения, на которых может быть разведение сил и средств".

  • 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Читайте также: Зеленский уверен: нормандский саммит пройдет в конце апреля, а обмен - в марте

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
заложники обмен пленные андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 