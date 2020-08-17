16 августа войдет в историю РБ. Заполненный людьми центр Минска – видео с дрона

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Десятки и, по другим оценкам, сотни тысяч людей прошли вчера Маршем свободы по центру Минска

Вчера, 16 августа, в истории Беларуси была написана новая страница: никогда прежде в столице на акцию протеста против действующей власти не собирались, по оценкам оппозиционных ресурсов, более 200 000 человек. Пользователь YouTube Gronn Onland выложил видео митинга в центре столицы РБ в 4К-качестве.

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У стелы "Минск - город герой" люди требовали отставки президента Александр Лукашенко и скандировали "Лукашенко - в автозак". Силовики не трогали митингующих. К ночи все они разошлись по домам.

Что сегодня планирует делать оппозиция, объявлено в анонсе.

Смотрите видео: Новое обращение Тихановской: Я готова стать национальным лидером

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Теги: беларусь, протест, революция, минск
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