16 августа войдет в историю РБ. Заполненный людьми центр Минска – видео с дрона

Вчера, 16 августа, в истории Беларуси была написана новая страница: никогда прежде в столице на акцию протеста против действующей власти не собирались, по оценкам оппозиционных ресурсов, более 200 000 человек. Пользователь YouTube Gronn Onland выложил видео митинга в центре столицы РБ в 4К-качестве.

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У стелы "Минск - город герой" люди требовали отставки президента Александр Лукашенко и скандировали "Лукашенко - в автозак". Силовики не трогали митингующих. К ночи все они разошлись по домам.

Что сегодня планирует делать оппозиция, объявлено в анонсе.

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