Полковник разведки и бывший пограничник пытались вывезти из зоны ООС оружие - ГБР

Сейчас фигуранты задержаны, им грозит от трех до семи лет лишения свободы

Госбюро расследований разоблачило полковника Службы внешней разведки. По версии следствия, он вместе с бывшим пограничником вывозил оружие и боеприпасы из района проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-служба ГБР.

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Ранее боеприпасы были украдены бывшим пограничником во время прохождения им службы в 2015-2017 годах и хранились в арендованном гараже в Северодонецке, говорится в сообщении. Именно их и пытались вывезти с территории Донбасса фигуранты дела.

В сентябре прошлого года был обыскан автомобиль полковника - во время обыска правоохранители нашли и изъяли около 10 000 патронов калибра 5,45 и 7,62, а также четыре гранаты РПГ-26, ручную противотанковую гранату РПГ-22, пять унифицированных запалов ручных гранат, пять гранат РГД-5 и граната Ф-1.

В августе 2020 года обоим фигурантам сообщили о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК). Мера пресечения выбирается. Если вина будет доказана, им грозит лишение свободы до семи лет.

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Дарья Мостовая

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