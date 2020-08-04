Чиновник требовал с бойца с ранением 360 000 грн за группу инвалидности - ГПУ

Предполагается, что взятка должна была состоять из двух частей, одну из которых боец должен был отдать после получения разовой помощи

Чиновник Министерства по делам ветеранов предположительно требовал от участника боевых действий, раненного в районе проведения операции объединенных сил, более 360 000 грн. За эти деньги он якобы обещал помочь ему решить вопрос с назначением группы инвалидности и получением разовой помощи. Об этом сообщила пресс-служба офиса Генерального прокурора.

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По версии следствия, чиновник из отдела Минветеранов в Луганской области организовал коррупционную схему и привлек в нее посредника. Предполагается, что они требовали от бывшего военнослужащего, который был ранен в районе ООС, деньги за помощь в получении им группы инвалидности за боевые травмы и выплаты единоразовой помощи.

При этом "вознаграждение" якобы должно было состоять из двух частей: $4500 и 240 000 грн - 50% от суммы, которую боец должен был получить в качестве разовой выплаты.

Посредника задержали при получении им части суммы в размере $3500, сейчас он находится под круглосуточным домашним арестом. Обоим фигурантам сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК), мера пресечения чиновнику из министерства пока выбирается.

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Дарья Мостовая

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