Представители Донецка на минских переговорах: Нормандскую встречу сорвала Россия

Россия не заинтересована в поиске решения по Донбассу, куда не входит тот или иной вариант капитуляции Украины, считают украинские переговорщики в ТКГ

Запланированную на 28 августа встречу советников глав нормандского формата сорвал Кремль в лице замглавы АП РФ и куратора ОРДЛО Дмитрия Козака: Россия старается сделать все, чтобы низвести тему Донбасса с уровня "Нормандии" до минской площадки. Об этом заявили украинские представители Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш и Денис Казанский.

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Последний пишет, что сначала РФ пыталась заблокировать встречу требованием отменить постановление Рады о местных выборах, где Россия названа агрессором. Даже после того, как глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пошел на компромисс и призвал Раду убрать этот пункт, РФ все равно сорвала встречу.

"Проект итогового документа встречи советников 28 августа, который был слит в СМИ, показывает, что РФ изначально подготовила ультимативный документ, который не мог быть согласован", - подчеркнул Гармаш.

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Этим демаршем, полагает он, Москва "дрессирует Германию и Францию": она заинтересована решить вопрос Донбасса до выборов в США. Того же хочет и Европа, считает Гармаш, потому что она "не хочет активного участия США в решении конфликта, и РФ это знает, поэтому будет поднимать ставки, играя на этом желании Европы".

"Таким образом, РФ или добьется уступок по "Нормандии", или будет блокировать эту встречу и перенесет решение вопросов в ТКГ, где будет добиваться уступок от Украины, обещая заветную встречу и "мир", – подчеркнул Гармаш, напомнив, что в нынешнем ТКГ нет Германии и Франции, но есть ОРДЛО и "весьма слабое сопротивление Украины (Кравчук-Фокин) их субъективизации".

Оба переговорщика убеждены, что цель России – легализовать в Украине оккупационные администрации, выбить для них официальный статус: "Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут", – подытожил Казанский.

Вчера в Офисе президента заявили, что встречу советников Н-4 перенесли якобы из-за командировки советника президента Франции Эмманюэля Бонна.

О кураторе оккупированного Донбасса от России. Интервью Дмитрия Козака - за минуту .

Евгений Пилипенко

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