ФРГ хочет восстановления отношений ЕС-Россия, ищет "нужное решение в Украине"

По словам главы германского МИД Хайко Мааса, переговоры о выполнении договоренностей "нормандского" саммита в Париже идут ни шатко ни валко

В ЕС сохраняется "минимальный консенсус" в санкционной политике по РФ, но Европа "нуждается в большем", и потому европейское руководство хочет "подготовиться к времени, когда с Россией можно будет снова интенсивнее говорить о стратегических отношениях". Так выразился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, говоря о войне на Донбассе и той цене, которую несет Кремль из-за нее, пишет Deutsche Welle.

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По его словам, тема переговоров в нормандском формате (Украина, ФРГ, Франция и РФ) будет на повестке дня во время председательства Германии в Совете ЕС, и за это время, чтобы поменять или восстановить отношения ЕС-РФ, потребуется найти "нужное решение в Украине".

Глава МИД ФРГ добавил, что нормандские переговоры насчет выполнения договоренностей парижского саммита в конце 2019-го идут ни шатко, ни валко.

"Переговоры нелегкие, прогресс ограниченный, но решение по востоку Украины будет предпосылкой для того, чтобы внутри ЕС вообще можно было говорить на тему России", - подчеркнул он.

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Маас не ответил на вопрос внешнеполитического представителя от фракции Европейской народной партии Михаэля Гахлера, считает ли он необходимым ввести дополнительные санкции против РФ за ее действия в Сирии.

Он снова акцентировал внимание на том, что российский газопровод Северный поток-2 для Германии - "прежде всего вопрос экономической политики", "вопрос диверсификации наших источников энергоносителей", и менять решение по нему в Берлине не будут.

Детали последних переговоров Украины и РФ можно почитать в статье: Минский фронт. О чем договариваются Киев и Москва – детали переговоров.

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Евгений Пилипенко

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