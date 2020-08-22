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Нормадский формат. Встреча советников пройдет 28 августа - Зеленский

22.08.2020, 14:05
Нормадский формат. Встреча советников пройдет 28 августа - Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский не видит смысла в изменении Минска как площадки для переговоров для ТКГ

Встреча советников в "нормандском формате" состоится 28 августа. Об этом в интервью телеканалу Украина 24 заявил президент Владимир Зеленский.

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"Договорились о встрече советников в нормандском формате на конец августа, 28 числа будет эта встреча. А потом я считаю, что должна быть еще встреча министров иностранных дел "четверки", и затем встреча лидеров", - отметил Зеленский.

Президент не видит смысла в изменении Минска как площадки для переговоров в рамках трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по ситуации на Донбассе.

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID-19. Поэтому я считаю, что от площадки сейчас, от города или места это не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу", - отметил Зеленский.

По его словам, сейчас "слишком рано говорить" об изменении города. "И мне кажется, что неправильно особенно сейчас это делать", - добавил президент.

  • 18 августа глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что поскольку Беларусь не участвует в переговорах ТКГ по Донбассу, то и переносить переговорную площадку из Минска, охваченного вместе со всей страной акциями протеста, нет нужды.
Арина Толина
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