Кравчук за перенос переговоров по Донбассу из Минска, "если там будет революция"

Пока что, по словам главы украинской делегации, он "просто не допускает этого" - возможный перенос переговоров из столицы Беларуси в другую страну

Поскольку Беларусь не участвует в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, то и переносить переговорную площадку из Минска, охваченного вместе со всей страной акциями протеста, нет нужды. Так считает глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, пишет Сегодня.

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"Почему не можем (перенести площадку в другой город/страну, - ред.)? Конечно, можем. Но я не вижу в этом необходимости. Беларусь не участвует в ТКГ никоим образом, ни одним чиновником", - сказал он.

По словам первого президента, руководство Беларуси создало все условия с переговорной площадкой, и Кравчук не считает, что она "под влиянием тех процессов, которые там сейчас происходят, изменится или могут быть какие-то угрозы".

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Потом он все же добавил: нужно предусматривать все. "Если вдруг там будет какая-то, не знаю как назвать, революция (вдруг, я не говорю, что будет), тогда мы посмотрим. А сейчас нет никакой необходимости (в переносе площадки)", - подытожил Кравчук.

Евгений Пилипенко

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