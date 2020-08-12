Кравчук предлагает отказаться от понятия "особый статус" для Донбасса
Вместо "особого статуса" лучше использовать понятие "особый режим управления", считает первый президент Кравчук
Отказаться от использования понятия "особый статус" для Донбасса предложил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он рассказал в эфире телеканала Дом.
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"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия", - заявил Кравчук. Он считает, что понятие "Особый режим административного управления" больше соответствует реформе местного самоуправления и уже принятым законам.
По словам Кравчука, внесение "особого статуса" в Конституцию, как этого требует Россия, невозможно: "Мы не найдем 300 голосов, которые бы проголосовали за эту позицию".
Он уверен, что нужно искать такую позицию, которая соответствовала бы интересам сторон, но не ставила бы Украину в положение, когда она не выполняет минские соглашения. "Парламент не может механически проголосовать", - подчеркнул Кравчук.
- 20 июля 2020-го первого президента Кравчука возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
- 10 августа Кравчук допустил возможность поездки на оккупированные территории, если огонь на Донбассе прекратится.
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