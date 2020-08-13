Протесты в Беларуси. Кравчук не исключает перенос заседаний ТКГ из Минска

Глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук верит, что ситуация в Беларуси нормализуется

В случае, если ситуация не позволит проводить заседания трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу в Минске из-за массовых протестов, то площадка для переговоров может быть перенесена. Об этом в интервью Украинскому радио заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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Он напомнил, что Беларусь участия в трехсторонней контактной группе не принимает.

"Она (Беларусь, - ред.) дала нам возможность, создала условия для того, чтобы мы там работали…. Если вдруг не будет (условий для работы ТКГ, - ред.), то тогда мы будем искать другое место", - объяснил Кравчук.

Отвечая на вопрос, есть ли варианты стран, где могли бы проходить переговоры ТКГ Кравчук напомнил, что до минских соглашений были женевские.

"Можно взять нейтральную страну, скажем, Швецию. Мы можем попросить их, возможность такая есть. Но пока, я надеюсь, что все (в Беларуси, - ред.) уладится", - добавил Кравчук, уточнив, что Украина не может вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

20 июля 2020-го п ервый президент Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

Кравчук 10 августа Кравчук допустил возможность поездки на оккупированные территории, если огонь на Донбассе прекратится.

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Арина Толина

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