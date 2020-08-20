РФ пытается вывести Германию и Францию из темы Донбасса - переговорщик

Сергей Гармаш считает, что Украину ждут или попытки субъективизации ОРДЛО, или обострение на фронте, или дипломатическое давление Запада на РФ

Россия пытается заблокировать встречу советников глав нормандского формата (Украина, ФРГ, Франция и страна-оккупант РФ), чтобы решение всех вопросов перешло на уровень Трехсторонней контактной группы, где нет Франции и Германии, но есть подконтрольные Кремлю "представители ОРДЛО". Об этом заявил по итогам встречи ТКГ представитель Донецка (от Украины) журналист Сергей Гармаш.

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По мнению переговорщика, слив в СМИ подготовленный к встрече советников документ с требованием РФ отменить постановление Рады о выборах в октябре, Москва "даже теоретически сделала невозможным не только выполнение этого требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом".

"Таким образом, Россия осознанно загнала ситуацию в тупик, блокируя будущую встречу советников нормандской четверки, против которой ранее открыто выступал Козак (замглавы АП РФ и куратор Кремля по ОРДЛО Дмитрий Козак, - ред.). РФ хочет сорвать встречу, заблокировать работу самого института советников, но переложить ответственность за это на Украину", - полагает Гармаш.

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Переговорщик считает, что дальше, ссылаясь на "неэффективность" института советников четверки, Москва якобы выдвинет требование передать решение всех вопросов на уровень ТКГ. "Именно это является целью РФ, а не отмена постановления Рады. Постановление Рады – лишь повод", - считает журналист.

Возможного давления Запада на Москву мы не увидим, уверен Гармаш, но его признаком "будет сам факт встречи советников".

СПРАВКА . ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

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Евгений Пилипенко

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