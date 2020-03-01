Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.
Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.
LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.
Хроники за февраль/март/апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февраль 2020-го.
Сегодня утром, учитывая стабилизацию ситуации безопасности на дорожном коридоре Донецк-Курахово, командующий объединенных сил принял решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда Марьинка.
Пункт пропуска сейчас работает в штатном режиме по графику весеннего периода, сообщает Госпогранслужба.
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года перешли на весенний график работы - с 07:00 до 18:30.
За 29 февраля гибридная армия РФ 19 раз обстреляла украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
Зафиксированы снайперы. Двое военнослужащих получили ранения и еще один боевое поражения.
На 06:00 утра сегодня боевики выпустили две мины из 82-мм миномета, вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ (Пески). За текущие сутки потерь нет.
В феврале на Донбассе уничтожили 38 боевиков гибридной армии России, сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.