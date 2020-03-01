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Хроника войны России против Украины: март 2020 года - Фото

Хроника войны России против Украины: март 2020 годаLive

Хроника войны России против Украины: март 2020 годаLive
01.03.2020, 12:00
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Фото: Facebook/Повернись живим

Гибридная армия России после захвата Крыма вторглась на украинский Донбасс. Необъявленная российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более пяти лет. Кремлю удалось сформировать в ОРДЛО марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР, и установить в Донецке и Луганске оккупационные администрации.

Получая из России деньги и оружие, в том числе бронетехнику, реактивную артиллерию и современные комплексы разведки, россияне с коллаборационистами, помимо позиций ВСУ, время от времени обстреливают и жилые районы.

LIGA.net ведет хронику этой войны с первых дней нападения России.

Хроники за февраль/март/апрельмайиюньиюльавгустсентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года, а также за январь, февраль 2020-го.

01.03.2020
11:06

Сегодня утром, учитывая стабилизацию ситуации безопасности на дорожном коридоре Донецк-Курахово, командующий объединенных сил принял решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда Марьинка.

Пункт пропуска сейчас работает в штатном режиме по графику весеннего периода, сообщает Госпогранслужба.

10:30

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе с 1 марта 2020 года перешли на весенний график работы - с 07:00 до 18:30.

09:24

За 29 февраля гибридная армия РФ 19 раз обстреляла украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями противотанкового ракетного комплекса, минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

Зафиксированы снайперы. Двое военнослужащих получили ранения и еще один боевое поражения. 

На 06:00 утра сегодня боевики выпустили две мины из 82-мм миномета, вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВСУ (Пески). За текущие сутки потерь нет.

01:20

В феврале на Донбассе уничтожили 38 боевиков гибридной армии России, сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Теги: Россия, боевики, ВСУ, война, Донбасс, минские соглашения
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